Stadion Bertaraf Internasional akan Dibangun di UIII Depok, Sebegini Lahan yang Disiapkan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri sebut perubahan lokasi pembangunan stadion bertaraf internasional bukan menjadi sebuah permasalahan.

Diketahui, sebelumnya renacana pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut akan dilakukan di Tanah Merah Cipayung.

Namun, saat ini berubah haluan menjadi di lahan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Baca Juga: Stadion Bertaraf Internasional Akan Dibangun di UIII Depok

Supian menuturkan, bahwa lahan di tanah merah tersebut akan dibangun batalyon.

“Awalnya kami upayakan (pembangunan stadion) di tanah merah, tetapi ada rencana tanah merah untuk batalyon,” ucapnya.

Dia menyebut, kemudian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan komunikasi dengan pihak UIII.

“Maka saya sampaikan kepada Pak Gubernur, untuk bisa mendukung Depok punya stadion, akhirnya beliau berkomunikasi dengan UIII, dan alhamdulillah ada respons positif,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Depok itu mengatakan, rencananya mega proyek ini akan menggunakan lahan sekitar 20 hektare.