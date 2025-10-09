Jenal Mutaqin Berikan Pelatihan untuk Bendahara KKMP se-Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin membuka pelatihan sekaligus memberikan arahan perkoperasian Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) se-Kota Bogor di Hotel Rizen, Jalan Binamarga, Rabu (8/10/2025).

Pelatihan kali ini difokuskan untuk para bendahara KKMP.

Turut mendampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor, Rahmat Hidayat.

“Secara garis besar, saya berharap pemahaman tentang regulasi koperasi, bidang usaha, dan skema kelembagaan menjadi hal penting yang perlu diperkuat melalui pelatihan seperti ini,” jelas Jenal Mutaqin.

Terutama, sambung Jenal Mutaqin, ilmu dasar tentang perkoperasian harus benar-benar dipahami sebelum nantinya pengoperasionalan secara penuh Koperasi Kelurahan Merah Putih dilaksanakan.

“Baru setelah itu melangkah mencari local wisdom, potensi usaha di kelurahan masing-masing yang bisa digali dan dikembangkan menjadi usaha andalan,” terangnya.

Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Rahmat Hidayat, menambahkan bahwa setelah pelatihan ini para anggota koperasi dapat mengajukan proposal bisnis kepada bank-bank yang tergabung dalam Himbara.

“Karena ini sudah ditunggu dan dananya pun sudah siap. Maka dari itu, hari ini pelatihan untuk para bendahara difokuskan agar mereka mampu membuat proposal tersebut,” tambah Rahmat Hidayat.