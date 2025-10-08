Creative Financing Jadi Kunci di Tengah Pengalihan TKD

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh turut berkomentar terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).

Menurutnya, kebijakan pengalihan TKD bukan sekadar pengurangan dana, melainkan momentum penting bagi daerah untuk membangun kemandirian fiskal.

“Ini ujian kreativitas fiskal daerah. Pemda harus mulai merancang strategi keuangan baru dengan pendekatan creative financing,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, creative financing bukan sekadar mencari pinjaman baru, melainkan cara mengoptimalkan sumber daya di luar APBD secara inovatif, transparan, dan akuntabel.

“Kuncinya bukan menambah utang, tetapi meningkatkan kemampuan daerah menggerakkan aset dan potensi ekonomi lokal,” tuturnya.

Dia menerangkan, ada dua prasyarat utama agar creative financing berhasil dijalankan.

Pertama, kepastian hukum dan tata kelola yang kredibel. Investor tidak akan tertarik bila belum ada regulasi jelas, seperti Perda KPBU atau mekanisme jaminan aset.

Kedua, optimalisasi aset daerah. Banyak daerah masih menyimpan “aset tidur” lahan, gedung, hingga BUMD pasif yang sebenarnya bisa dimonetisasi melalui skema asset-backed financing.