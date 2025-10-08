Stadion Bertaraf Internasional Akan Dibangun di UIII Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rencana pembangunan stadion bertaraf internasional yang awalnya akan di bangun di Tanah Merah Citayem, kini berubah menjadi di area Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di sela-sela kunjungannya ke UIII untui mengisi kuliah umum, pada Rabu (8/10).

Pria yang akrab disapa KDM ini menuturkan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, terutama Rektor UIII, serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir.

“Awalnya Pak Menpora beranggapan bahwa ini kampus swasta, ternyata kampus negeri. Karena kalau kampus swasta kan harus ada akta hibah segala macam," ucapnya seusai mengisi kuliah umum di UIII, Rabu (8/10).

“Karena ini kampus negeri dan ini aset negara, maka pembangunan stadion sudah tidak terhalang lagi oleh aspek prosedural, artinya udah klik ini," sambungnya.

Dirinya menuturkan, bahwa pembangunan stadion internasional di Kota Depok sudah tidak ada lagi kendala.

Untuk anggaran, dia menyebut bersumber Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kan anggarannya dari Menteri PU dibangun di tanah negara, enggak ada masalah," tandasnya. (mcr19/jpnn)