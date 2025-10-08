JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Stadion Bertaraf Internasional Akan Dibangun di UIII Depok

Stadion Bertaraf Internasional Akan Dibangun di UIII Depok

Rabu, 08 Oktober 2025 – 19:30 WIB
Stadion Bertaraf Internasional Akan Dibangun di UIII Depok - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rencana pembangunan stadion bertaraf internasional yang awalnya akan di bangun di Tanah Merah Citayem, kini berubah menjadi di area Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di sela-sela kunjungannya ke UIII untui mengisi kuliah umum, pada Rabu (8/10).

Pria yang akrab disapa KDM ini menuturkan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, terutama Rektor UIII, serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir.

Baca Juga:

“Awalnya Pak Menpora beranggapan bahwa ini kampus swasta, ternyata kampus negeri. Karena kalau kampus swasta kan harus ada akta hibah segala macam," ucapnya seusai mengisi kuliah umum di UIII, Rabu (8/10).

“Karena ini kampus negeri dan ini aset negara, maka pembangunan stadion sudah tidak terhalang lagi oleh aspek prosedural, artinya udah klik ini," sambungnya.

Dirinya menuturkan, bahwa pembangunan stadion internasional di Kota Depok sudah tidak ada lagi kendala.

Baca Juga:

Untuk anggaran, dia menyebut bersumber Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kan anggarannya dari Menteri PU dibangun di tanah negara, enggak ada masalah," tandasnya. (mcr19/jpnn)

Rencana pembangunan stadion internasional yang rencananya di Tanah Merah Cipayung, kini akan dialihkan dan akan dibangun di lahan UIII

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat dedi mulyadi kota depok UIII Universitas Islam Internasional Indonesia stadion bertaraf internasional

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU