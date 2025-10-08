JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dedi Mulyadi Isi Kuliah Umum di UIII Depok, Bermimpi Studi Peradaban Islam Lahir di Jabar

Dedi Mulyadi Isi Kuliah Umum di UIII Depok, Bermimpi Studi Peradaban Islam Lahir di Jabar

Rabu, 08 Oktober 2025 – 19:00 WIB
Dedi Mulyadi Isi Kuliah Umum di UIII Depok, Bermimpi Studi Peradaban Islam Lahir di Jabar - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat memberikan kuliah umum di UIII Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan kuliah umum di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Kota Depok, pada Rabu (8/10).

Dalam kuliah umum tersebut, salah satunya dia membahas terkait peradaban studi islam.

Dirinya berharap UIII bisa menjadi pusat peradaban studi islam.

Baca Juga:

“Saya meyakini UIII akan menjadi lembaga reformasi yang bercerita tentang inklusifis,” ucapnya.

“Saya bangga, kalau suatu saat di mana pusat peradaban studi islam itu adanya di Indonesia, adanya di Jawa Barat, adanya di UIII,” sambungnya.

Sehingga, menjadikan studi islam inklusif yang membebaskan.

Baca Juga:

“Bisa menjadi studi islam yang inklusif membebaskan pandema politik, pandema dominasi, membebaskan ekspansi, karena islam itu membebaskan, bukan melekar, bukan mengekspansi, bukan mendominasi,” terangnya. (mcr19/jpnn)

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi isi kuliah umum di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Kota Depok, pada Rabu (8/10).

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok UIII dedi mulyadi kuliah umum Universitas Islam Internasional Indonesia gubernur jawa barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU