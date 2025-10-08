Dedi Mulyadi Isi Kuliah Umum di UIII Depok, Bermimpi Studi Peradaban Islam Lahir di Jabar
jabar.jpnn.com, DEPOK - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan kuliah umum di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Kota Depok, pada Rabu (8/10).
Dalam kuliah umum tersebut, salah satunya dia membahas terkait peradaban studi islam.
Dirinya berharap UIII bisa menjadi pusat peradaban studi islam.
“Saya meyakini UIII akan menjadi lembaga reformasi yang bercerita tentang inklusifis,” ucapnya.
“Saya bangga, kalau suatu saat di mana pusat peradaban studi islam itu adanya di Indonesia, adanya di Jawa Barat, adanya di UIII,” sambungnya.
Sehingga, menjadikan studi islam inklusif yang membebaskan.
“Bisa menjadi studi islam yang inklusif membebaskan pandema politik, pandema dominasi, membebaskan ekspansi, karena islam itu membebaskan, bukan melekar, bukan mengekspansi, bukan mendominasi,” terangnya. (mcr19/jpnn)
Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah
