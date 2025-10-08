SBY Ajak Pemimpin Dunia Selamatkan Bumi dengan Kebudayaan

JPNN.com

Rabu, 08 Oktober 2025 – 18:30 WIB
Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono usai menyampaikan Orasi Kebudayaan dalam kegiatan 'Adicitra Ganesha 2025' di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Rabu (8/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

KOTA BANDUNG -

Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan pentingnya peran budaya, sebagai solusi fundamental dalam membangun bangsa, dan mengatasi berbagai tantangan global, termasuk masalah lingkungan.

SBY menegaskan, anggapan budaya adalah sesuatu yang usang atau hanya milik masa lalu adalah kesalahan besar.

Dalam pandangannya, budaya dan peradaban adalah hal yang dinamis, hidup, dan terus berkembang.

"Kadang-kadang kita melihat budaya itu sesuatu yang sudah lewat, masa lalu, past, wrong, salah itu. Budaya itu hidup, peradaban hidup dan berkembang," kata SBY usai Orasi Kebudayaan di Aula Barat Kampus ITB, Jalan Ganesa, Kota Bandung, Rabu (8/10/2025).

Purnawirawan Militer itu menyerukan kepada para pemimpin dunia dan bangsa agar tidak mengabaikan pendekatan budaya saat berupaya menyelesaikan masalah kehidupan, kemanusiaa, hingga menyelamatkan bumi.

Menurutnya, masalah-masalah global saat ini, seperti pemanasan dunia dan pencemaran, banyak dipicu oleh perilaku manusia, khususnya keserakahan dan keborosan.

"Oleh karena itu siapa pun, entah pemimpin dunia, pemimpin bangsa, siapa pun, kalau ingin mengatasi masalah kehidupan, masalah kemanusiaan, termasuk masalah lingkungan dan keselamatan bumi, jangan abaikan pendekatan budaya," tegasnya.

