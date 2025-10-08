JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini FWD Insurance Resmikan Kantor di Bandung, Hadirkan Program Loyalitas Nasabah

FWD Insurance Resmikan Kantor di Bandung, Hadirkan Program Loyalitas Nasabah

Rabu, 08 Oktober 2025 – 18:15 WIB
FWD Insurance Resmikan Kantor di Bandung, Hadirkan Program Loyalitas Nasabah - JPNN.com Jabar
Chief Human and Resources and Marketing Officer FWD Insurance Rudy F Manik. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) menegaskan komitmennya untuk menempatkan nasabah sebagai inti dari setiap keputusan bisnis. Komitmen ini diwujudkan dengan menggelar program FWD Costumer Month dan meresmikan kantor pemasaran baru di Bandung.

Peresmian kantor di Bandung ini menjadi langkah strategis untuk mendekatkan diri dengan masyarakat Jabar sekaligus memperluas akses layanan asuransi.

Baca Juga:

Chief Human and Resources and Marketing Officer FWD Insurance Rudy F Manik mengatakan, bahwa nasabah adalah pusat dari strategi bisnis perusahaan.

“Bagi kami, nasabah adalah inti dari strategi dan arah bisnis FWD Insurance. Berbagai rangkaian dalam FWD Costumer Month hadir sebagai apresiasi kami, sekaligus langkah untuk memperkuat koneksi dengan nasabah,” kata Rudy dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).

Komitmen FWD Insurance diperkuat oleh hasil studi Costumer Program Research 2025. Studi tersebut menunjukkan 93 persen responden yang sudah memiliki asuransi puas dengan program loyalitas nasabah.

Baca Juga:

Selain FWD Costumer Month yang diisi kegiatan edukasi seperti insurance 101 dan sarana feedback langsung, FWD Insurance juga memperkenalkan program loyalitas eksklusif FWD Privilege.

“FWD Privilage merupakan sebuah wujud apresiasi FWD Insurance kepada nasabah yang terus tumbuh bersama,” ujaSejala

FWD Insurance meresmikan pembukaan kantor pertamanya di Bandung yang terletak di Gedung Hquarters, Jalan Asia Afrika.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   asuransi kesehatan fwd Insurance kantor fwd bandung nasabah asuransi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU