FWD Insurance Resmikan Kantor di Bandung, Hadirkan Program Loyalitas Nasabah

PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) menegaskan komitmennya untuk menempatkan nasabah sebagai inti dari setiap keputusan bisnis. Komitmen ini diwujudkan dengan menggelar program FWD Costumer Month dan meresmikan kantor pemasaran baru di Bandung.

Peresmian kantor di Bandung ini menjadi langkah strategis untuk mendekatkan diri dengan masyarakat Jabar sekaligus memperluas akses layanan asuransi.

Chief Human and Resources and Marketing Officer FWD Insurance Rudy F Manik mengatakan, bahwa nasabah adalah pusat dari strategi bisnis perusahaan.

“Bagi kami, nasabah adalah inti dari strategi dan arah bisnis FWD Insurance. Berbagai rangkaian dalam FWD Costumer Month hadir sebagai apresiasi kami, sekaligus langkah untuk memperkuat koneksi dengan nasabah,” kata Rudy dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).

Komitmen FWD Insurance diperkuat oleh hasil studi Costumer Program Research 2025. Studi tersebut menunjukkan 93 persen responden yang sudah memiliki asuransi puas dengan program loyalitas nasabah.

Selain FWD Costumer Month yang diisi kegiatan edukasi seperti insurance 101 dan sarana feedback langsung, FWD Insurance juga memperkenalkan program loyalitas eksklusif FWD Privilege.

"FWD Privilage merupakan sebuah wujud apresiasi FWD Insurance kepada nasabah yang terus tumbuh bersama,"