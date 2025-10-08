Kadin Jawa Barat Rampungkan Rapat Formatur, Siap Tancap Gas Jalankan Program Kerja

JPNN.com

Rabu, 08 Oktober 2025 – 16:00 WIB
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat resmi merampungkan rapat formatur. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat resmi merampungkan rapat formatur yang digelar di Menara Kadin Jawa Barat, Jalan Sukabumi No. 42, Kota Bandung, Selasa (7/10/2025). 

Rapat ini menandai langkah awal kepemimpinan Almer Faiq Rusydi sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Barat periode 2025–2030.

Tim formatur Kadin Jabar terdiri atas Almer Faiq Rusydi (Ketua Formatur), Sintha Dec Checawaty (Ketua Kadin Kabupaten Bogor), Marsura Ram Idjal (Ketua IWAPI Jawa Barat), T.B. Nasrul Ibnu H.R (Ketua Umum Gapensi Jawa Barat), dan Thomas Darmawan (Ketua Kadin Kabupaten Sumedang).

Dalam rapat tersebut, tim formatur berhasil menuntaskan penyusunan struktur kepengurusan Kadin Jawa Barat periode baru. 

Tahap berikutnya, pengurus akan dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie.

Anggota tim formatur, Thomas Darmawan, menyebut rampungnya rapat formatur menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

“Dengan formasi yang utuh, Kadin Jawa Barat kini bisa segera menjalankan program kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jawa Barat terpilih, Almer Faiq Rusydi, menegaskan komitmennya untuk membawa Kadin Jabar lebih inklusif dan kolaboratif.

