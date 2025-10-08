113 Rumah di Depok Terdampak Angin Puting Beliung

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 113 rumah warga di Kecamatan Limo, Kota Depok terdampak angin puting beliung yang terjadi pada Selasa (7/10).

Wali Kota Depok, Supian Suri meninjau lokasi kejadian, di RT 01/10, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, pada Rabu (8/10).

Dirinya menuturkan, lokasi terparah terdampak angin puting beliung, berada di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo.

Baca Juga: Kementerian PKP Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Permukiman di Kota Depok

“Informasi yang saya dapat, ada 113 rumah ya yang terdampak dari angin puting beliung kemarin jam 13.00-13.30 WIB, dan grogol menjadi kelurahan yang terbanyak, di luar Grogol ada 3 di Limo,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, rumah yang terdampak didominasi kerusakan atap.

“Anginnya titiknya di sini, kami menuju berapa tempat tadi, rata-rata atap yang atau asbes yang pada terbang,” tuturnya.

Supian menerangkan, untuk membantu kerusakan tersebut, pihaknya menggunakan Bantuan Tak Terduga (BTT).

“Kami menggunakan BTT khususnya buat yang memang butuh dukungan. Kalau yang secara ekonomi dan udah cukup duluan ya enggak apa-apa, artinya kami membantu yang sangat membutuhkan,” tandasnya. (mcr19/jpnn)