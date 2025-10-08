JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 113 Rumah di Depok Terdampak Angin Puting Beliung

113 Rumah di Depok Terdampak Angin Puting Beliung

Rabu, 08 Oktober 2025 – 14:30 WIB
113 Rumah di Depok Terdampak Angin Puting Beliung - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok, Supian Suri saat meninjau lokasi rumah yang terdampak angin puting beliung. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 113 rumah warga di Kecamatan Limo, Kota Depok terdampak angin puting beliung yang terjadi pada Selasa (7/10).

Wali Kota Depok, Supian Suri meninjau lokasi kejadian, di RT 01/10, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, pada Rabu (8/10).

Dirinya menuturkan, lokasi terparah terdampak angin puting beliung, berada di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo. 

Baca Juga:

“Informasi yang saya dapat, ada 113 rumah ya yang terdampak dari angin puting beliung kemarin jam 13.00-13.30 WIB, dan grogol menjadi kelurahan yang terbanyak, di luar Grogol ada 3 di Limo,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, rumah yang terdampak didominasi kerusakan atap.

“Anginnya titiknya di sini, kami menuju berapa tempat tadi, rata-rata atap yang atau asbes yang pada terbang,” tuturnya.

Baca Juga:

Supian menerangkan, untuk membantu kerusakan tersebut, pihaknya menggunakan Bantuan Tak Terduga (BTT).

“Kami menggunakan BTT khususnya buat yang memang butuh dukungan. Kalau yang secara ekonomi dan udah cukup duluan ya enggak apa-apa, artinya kami membantu yang sangat membutuhkan,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Sebanyak 113 rumah di Depok terdampak angin puting puting beliung, terbanyak di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok angin puting beliung kecamatan limo Kelurahan Grogol wali kota depok supian suri BTT Kota Depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU