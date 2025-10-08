Kementerian PKP Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Permukiman di Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Dalam agenda ini, Wamen PKP dan Pemkot Depok membahas percepatan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman di Kota Depok.

“Depok itu kota andalan utama dari aglomerasi Jakarta, karena itulah perumahan perkotaan yang akan sangat menonjol di sini,” ucapnya.

Dirinya mengungkapkan, Depok mempunyai potensi besar menjadi kota yang maju di Indonesia.

Karena memiliki sumber daya manusia yang mumpuni serta universitas unggulan, yang dapat membantu mewujudkan hal tersebut.

Kementerian PKP juga mendukung penuh, langkah-langkah yang akan dijalani Pemkot Depok dalam mewujudkan perubahan besar untuk penataan kotanya.

“Depok adalah tempat kita, kami semua ingin Depok menjadi spotlight perekonomian dan juga contoh kota secara nasional. Depok terlalu mewah punya UI dan kampus lainnya, punya gubernur yang agresif, dan saya kira ini waktunya Depok mempercepat perubahan wajahnya. Kami siap membantu menjadi bagian dari kerja Pak Wali Kota,” terangnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Depok, Supian Suri menyambut baik, rencana kerja sama dan upaya-upaya yang akan dilakukan Kementerian PKP untuk penataan kawasan permukiman di Kota Depok.