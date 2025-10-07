JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Sunkrisps: Camilan Sehat untuk Anak Asal Bogor

Sunkrisps: Camilan Sehat untuk Anak Asal Bogor

Selasa, 07 Oktober 2025 – 21:30 WIB
Sunkrisps: Camilan Sehat untuk Anak Asal Bogor - JPNN.com Jabar
Sandra Alvina saat bercerita tentang kisahnya membangun Sunkrisps. Foto: Yogi Faisal/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Peduli akan gaya hidup sehat dan makanan bergizi, menjadi salah satu alasan bagi Sandra Alvina untuk memulai kisah bisnisnya di dunia camilan.

Wanita lulusan Teknik Kimia ITB itu rela melepas pekerjaannya di dunia minyak dan gas hanya demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan camilan sehat dan bergizi.

Kini, wanita yang dikenal sebagai engineer minyak dan gas itu sukses membuka bisnis camilan sehatnya bernama Sunkrisps yang dia dirikan sejak 2018 silam.

Baca Juga:

"Alhamdulillah sekarang saya sudah punya 14 produk camilan sehat, di mana 3 di antaranya camilan dalam bentuk mi instan," kata Sandra pada Selasa (7/10).

Sandra menjelaskan 14 produk camilannya itu terbuat dari sayur dan beragam bahan alami, bahkan bumbu yang dipakai juga terbuat dari bahan-bahan aman tanpa bahan pengawet.

"Kami pastikan, bahan yang kami gunakan 100 persen dari bahan alami dan tanpa pengawet. Jadi aman dikonsumsi untuk anak-anak hingga dewasa," ujarnya. 

Baca Juga:

Selain itu, Sunkrisps juga turut memberdayakan para petani lokal Bogor dan Bandung. Hal itu dibuktikan Sandra dengan penggunaan bahan baku yang semuanya berasal dari para petani lokal.

"Semua bahan yang kami pakai murni berasal dari para petani. Jadi, selain menyediakan makanan sehat untuk masyarakat, kami juga memberdayakan petani lokal dengan membeli bahan baku dari mereka," jelas Sandra.

Mengenal produk camilan sehat untuk anak-anak asal Bogor. Terbuat dari bahan alami tanpa pengawet dan bahan kimia
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Sunkrisps camilan sehat camilan anak kota bogor shopee online shop

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU