Sunkrisps: Camilan Sehat untuk Anak Asal Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Peduli akan gaya hidup sehat dan makanan bergizi, menjadi salah satu alasan bagi Sandra Alvina untuk memulai kisah bisnisnya di dunia camilan.

Wanita lulusan Teknik Kimia ITB itu rela melepas pekerjaannya di dunia minyak dan gas hanya demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan camilan sehat dan bergizi.

Kini, wanita yang dikenal sebagai engineer minyak dan gas itu sukses membuka bisnis camilan sehatnya bernama Sunkrisps yang dia dirikan sejak 2018 silam.

"Alhamdulillah sekarang saya sudah punya 14 produk camilan sehat, di mana 3 di antaranya camilan dalam bentuk mi instan," kata Sandra pada Selasa (7/10).

Sandra menjelaskan 14 produk camilannya itu terbuat dari sayur dan beragam bahan alami, bahkan bumbu yang dipakai juga terbuat dari bahan-bahan aman tanpa bahan pengawet.

"Kami pastikan, bahan yang kami gunakan 100 persen dari bahan alami dan tanpa pengawet. Jadi aman dikonsumsi untuk anak-anak hingga dewasa," ujarnya.

Selain itu, Sunkrisps juga turut memberdayakan para petani lokal Bogor dan Bandung. Hal itu dibuktikan Sandra dengan penggunaan bahan baku yang semuanya berasal dari para petani lokal.

"Semua bahan yang kami pakai murni berasal dari para petani. Jadi, selain menyediakan makanan sehat untuk masyarakat, kami juga memberdayakan petani lokal dengan membeli bahan baku dari mereka," jelas Sandra.