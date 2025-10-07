Sekda Jabar Herman Suryatman Jelaskan Tujuan Dana Rereongan Sapoe Sarebu

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dana Gerakan Rereorangan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi nantinya akan digunakan untuk menangani beberapa aduan masyarakat yang masuk di pos layanan pengaduan warga di Balai Pananggeuhan, Gedung Sate, Kota Bandung.

Gerakan Poe Ibu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada 1 Oktober 2025.

Gerakan ini sifatnya sukarela, di mana ASN dan masyarakat di 27 kabupaten dan kota menyisihkan uang seribu rupiah yang dikumpulkan bendahara di desa atau kelurahan dalar rekening Bank BJB.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan, untuk pegawai Pemprov Jabar nantinya uang tersebut akan digunakan untuk membantu beberapa warga yang mengadukan kesulitan soal pendidikan dan kesehatan.

Keluhan diadukan ke Posko Pengaduan Balai Pananggeuhan, Gedung Sate.

“Kemarin posko sudah mulai efektif, ada 57 (orang) yang datang mengadu, 23 masalah pendidikan dan masalah kesehatan langsung kami selesaikan (dengan dana Poe Ibu),” kata Herman di Bandung, Selasa (7/10/2025).

Herman menegaskan, penyalurma dann dilakukan sesuai dengan dana yang terkumpul dalae Poe Ibu. Sementara, jika nantinya jumlahnya tidak mencukupi untuk membantu aduan masyarakat, maka akan disalurkan melalui Baznas Jabar.

"Selama dalam jangkauan, kami akan bantu, dan dana yang kami kumpulkan juga terbatas jadi menyesuaikan. Karena kalau di kami dari ASN oleh ASN untuk masyarakat jadi sesuai dengan kapasitas uang yang terkumpul kalau memang sudah di luar jangkauan akan disalurkan ke Baznas," tuturnya.