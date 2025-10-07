JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Macan Tutul Masuk Hotel Bandung Direhabilitasi di PPS Cikananga

Macan Tutul Masuk Hotel Bandung Direhabilitasi di PPS Cikananga

Selasa, 07 Oktober 2025 – 19:00 WIB
Macan Tutul Masuk Hotel Bandung Direhabilitasi di PPS Cikananga - JPNN.com Jabar
Proses evakuasi macan tutul yang masuk ke lantai 2 Hotel Anugerah, Kota Bandung, Senin (6/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat memastikan macan tutul yang sempat masuk ke area Hotel Anugerah, Jalan Padasaluyu, Kota Bandung, telah berada di Pusal Penyelamatan Satwa (PPS) Cikananga, Kabupaten Sukabumi.

Satwa dilindungi itu tiba di PPS Cikananga pada Selasa (7/10/2025) dini hari, dan akan menjalani serangkaian proses observasi juga rehabilitasi.

Baca Juga:

“Iya, sudah (berada di PPS Cikananga). Baru sampai tadi Subuh,” kata Humas BBKSDA Jabar Eri Mildrayana saat dikonfirmasi, Selasa (7/10/2025).

Eri menuturkan, saat ini kondisi hewan tersebut sudah sadar pasca dibius saae proses evakuasi. Satwa itu pun  sudah bisa beraktivitas ringan.

Di PPS Cikananga, kata Eri, tim masih akan melakukan observasi terhadap hewan tersebun untuk kemudian dilanjutkan di rehabilitasi.

Baca Juga:

“Masih diobservasi sama tim dokter hewan,” ucapnya.

Eri pun belum dapat memastikan berapa lama proses rehabilitasi dapat berlangsung. Namun, ia menegaskan pihaknya kin tengah fokus pada pemulihan.

Macan tutul yang sebelumnya masuk ke lantai 2 Hotel Anugerah Bandung, sudah tiba di PPS Cikananga, Sukabumi, untuk direhabilitasi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   BBKSDA Jabar macan tutul macan tutul masuk hotel macan masuk hotel hotel anugerah bandung rehabilitasi macan tutul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU