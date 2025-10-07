Macan Tutul Masuk Hotel Bandung Direhabilitasi di PPS Cikananga

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat memastikan macan tutul yang sempat masuk ke area Hotel Anugerah, Jalan Padasaluyu, Kota Bandung, telah berada di Pusal Penyelamatan Satwa (PPS) Cikananga, Kabupaten Sukabumi.

Satwa dilindungi itu tiba di PPS Cikananga pada Selasa (7/10/2025) dini hari, dan akan menjalani serangkaian proses observasi juga rehabilitasi.

“Iya, sudah (berada di PPS Cikananga). Baru sampai tadi Subuh,” kata Humas BBKSDA Jabar Eri Mildrayana saat dikonfirmasi, Selasa (7/10/2025).

Eri menuturkan, saat ini kondisi hewan tersebut sudah sadar pasca dibius saae proses evakuasi. Satwa itu pun sudah bisa beraktivitas ringan.

Di PPS Cikananga, kata Eri, tim masih akan melakukan observasi terhadap hewan tersebun untuk kemudian dilanjutkan di rehabilitasi.

“Masih diobservasi sama tim dokter hewan,” ucapnya.

Eri pun belum dapat memastikan berapa lama proses rehabilitasi dapat berlangsung. Namun, ia menegaskan pihaknya kin tengah fokus pada pemulihan.