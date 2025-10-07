Di Tengah Badai Efisiensi, DPMDes Jabar Siapkan Jurus Jitu Sukses Pilkades Digital

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus melakukan sejumlah persiapan untuk menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) Digital secara digital.

Pilkades Digital diyakini mampu membuat pelaksanaan pemilihan orang nomor satu di desa menjadi lebih efektif dan efisien.

Kepala DPMDes Jabar Ade Afriandi mengatakan ada dua daerah yang akan menggelar Pilkades Digital pada akhir tahun ini yaitu Kabupaten Indramayu dan Karawang.

"Di Indramayu nantinya ada sebanyak 139 desa dan di Karawang ada sembilan," katanya dalam kegiatan PressTalk di Gedung Sate, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, proses menjelang pilkades digital di dua kabupaten dan kota ini sudah berjalan sejak beberapa bulan kemarin, dan dilakukan percobaan.

DMPDes juga sudah melakukan studi langsung pada beberapa daerah yang sudah menggelar Pilkades digital atau elektronik seperti Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Pilkades di Kabupaten Indramayu akan digelar pada 10 Desember 2025, setelahnya dilanjutkan dengan Kabupaten Karawang 23 Desember mendatang.

Rencananya, pada tahun 2026 nantinya akan banyak kepala desa yang akan habis masa jabatannya dan harus dilakukan pemilihan secara elektronik.