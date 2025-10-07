Selama Ajang Animal Expo 2025 DKP3 Depok Vaksinasi 1.000 Hewan Pembawa Rabies

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kegiatan Depok Animal Expo 2025 yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok berhasil mencatatkan capaian baik.

Selama tiga hari pelaksanaan, sebanyak 1.000 hewan pembawa rabies (HPR) berhasil divaksin dalam program vaksinasi rabies gratis, yang menjadi acara utama expo tersebut.

Kepala DKP3 Kota Depok, Widyati Riyandani mengatakan, hasil ini menunjukkan tren positif partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan hewan peliharaan dan mendukung upaya Depok mempertahankan status nol kasus rabies.

“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Dari target 1.500 hewan, sekitar 1.000 ekor berhasil divaksin dalam tiga hari. Ini capaian yang sangat baik untuk program pertama kami,” ucapnya.

Berdasaekan hasil rekapitulasi, vaksinasi terbanyak dilakukan terhadap kucing sebanyak 789 ekor, disusul anjing sebanyak 133 ekor, serta beberapa hewan lain seperti musang, monyet, dan oter.

Jumlah tersebut, menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap kesehatan hewan peliharaan, terutama hewan pembawa rabies.

Widyati menambahkan, sebelum divaksin, setiap hewan diperiksa terlebih dahulu oleh dokter hewan untuk memastikan kondisinya sehat.

Beberapa hewan tidak dapat divaksin karena faktor kesehatan, seperti sedang sakit, stres, atau baru melahirkan.