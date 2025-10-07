JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Perdana Datang ke Indonesia, Presiden Seiko Epson Corporation Resmikan PIN Experience Center

Perdana Datang ke Indonesia, Presiden Seiko Epson Corporation Resmikan PIN Experience Center

Selasa, 07 Oktober 2025 – 17:00 WIB
Perdana Datang ke Indonesia, Presiden Seiko Epson Corporation Resmikan PIN Experience Center - JPNN.com Jabar
Seiko Epson Corporation (SEC) melalui Presiden sekaligus Global Representative Director, Junkichi Yoshida, meresmikan PIN Experience Center, showroom solusi terbesar di Asia Tenggara. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Seiko Epson Corporation (SEC) melalui Presiden sekaligus Global Representative Director, Junkichi Yoshida, melakukan kunjungan bisnis pertamanya ke Indonesia sejak menjabat sebagai Presiden SEC.

Kunjungan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat komitmen Epson di pasar Indonesia yang terus berkembang pesat.

Epson telah menyetujui perubahan kepemimpinan melalui rapat dewan direksi, yang berlaku efektif sejak 1 April 2025.

Baca Juga:

Dalam restrukturisasi tersebut, Yasunori Ogawa resmi menjabat sebagai Chairman dan Director, sementara Junkichi Yoshida ditunjuk sebagai Presiden dan CEO baru Epson.

Yoshida bukanlah sosok baru di Epson. Ia memulai kariernya pada tahun 1988 dan telah menempati berbagai posisi strategis selama lebih dari tiga dekade, termasuk sebagai Chief Operating Officer Printing Solutions Division.

Pengalaman panjangnya dalam mengelola bisnis inti Epson menjadikan Yoshida figur penting dalam membawa visi keberlanjutan dan inovasi perusahaan ke level global.

Baca Juga:

Momen kunjungan kepemimpinan tertinggi SEC ini menjadi panggung peresmian PIN Experience Center milik PT Pasifik Internusa (PIN), sebuah fasilitas yang diklaim sebagai pusat solusi dan showroom teknologi cetak terbesar di kawasan Asia Tenggara.

“Kunjungan Presiden Yoshida di Indonesia, yang bertepatan dengan peresmian PIN Experience Center, adalah apresiasi tertinggi dan penegasan komitmen kuat Epson terhadap pasar dan mitra kami di Asia Tenggara. Pusat solusi baru ini, didukung oleh kepemimpinan global kami, akan menjadi landasan untuk mendorong inovasi dan solusi berkelanjutan bagi industri Indonesia,” ujar Ng Ngee Khiang, Managing Director Epson Indonesia.

Presiden Seiko Epson Corporation lakukan kunjungan perdana ke Indonesia sekaligus meresmikan PIN Experience Center, showroom solusi terbesar di Asia Tenggara
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   epson indonesia Junkichi Yoshida Presiden SEC Seiko Epson Corporation PIN Experience Center epson Large Format Printer

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU