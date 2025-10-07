Kepala SPPG Akui Tampilan Menu MBG SDN Mampang 1 Depok Kurang Menarik

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Mampang 1, Kota Depok menjadi sorotan warganet di media sosial lantaran berisi pangsit goreng, kentang dan wortel rebus, jeruk, hingga saus saset.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mampang 1 Pancoran Mas, Mustika Fie memastikan bahwa kandungan gizi pada satu kotak bekal besi tersebut sudah sesuai dengan aturan.

Setelah menu tersebut viral, pihaknya pun langsung menggelar pertemuan dengan para orang tua siswa.

“Terkait kemarin yang membooming sampai menggegerkan jagad maya itu, kami mengambil langkah untuk bertemu dengan para orang tua murid termasuk komite. Kemudian, ada kepala sekolah dan kebetulan mitra juga sebagai pemilik dapur, kemudian ahli gizi serta akuntan kami pun melakukan klarifikasi,” ucapnya, Selasa (7/10).

Dirinya mengakui, bahwa tampilan menu tersebut memang kurang menarik.

“Memang kesalahan kami pada tampilan menu itu kurang menarik,” tuturnya.

Meski demikian, dalam menu tersebut sudah terkandung nilai gizi yang sesuai.

“Di dalam ompreng itu sudah ada kandungan dari karbohidrat, terus protein, nabati, hewani, buah itu sudah masuk dan kemudian ada sayurnya. Iya, untuk penampilan memang kami akui mungkin itu sangat kurang berkenan,” tuturnya.