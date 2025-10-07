JPNN.com

Selasa, 07 Oktober 2025 – 16:00 WIB
Penjelasan Ahli Gizi SPPG Soal Menu MBG SDN Mampang 1 Depok yang Viral di Media Sosial
Menu MBG SDN di Depok. Foto : Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Mampang 1, Kota Depok menjadi sorotan warganet di media sosial lantaran berisi pangsit goreng, kentang dan wortel rebus, jeruk, hingga says saset.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mampang 1 Pancoran Mas, Mustika Fie memastikan, bahwa kandungan gizi pada satu kotak bekal besi tersebut sudah sesuai dengan aturan.

“Sebenarnya untuk menu kemarin itu ada di kentang rebus, wortel kukus, kemudian pangsit. Nah, pangsit itu sebenarnya bukan hanya pangsit, tetapi di dalamnya itu terdapat telur ayam, daging ayam dan tahu serta daun bawang yang memang kami kemas secara jadi satu di kulit pangsit tersebut,” ucapnya, Selasa (7/10).

Selain itu, ada pula tambahan buah dan saus sebagai pelengkap.

“Kami memilih menggunakan menu itu, karena berdasarkan analisis ahli gizi beserta tim koki dan seluruh tim kami itu ketika di minggu pertama hari ketiga, tepatnya di hari Rabu itu banyak tersisa food waste atau sampah makanan. Itu sampai lima kantong itu isinya nasi, sayur terbuang,” ujarnya.

“Nah maka dari itu, kami di hari Kamis itu mencoba merancang menu kembali supaya anak itu tidak bosan,” sambungnya.

Ahli Gizi SPPG Mampang 1 Pancoran Mas, Deni Rizky Iftitah mengatakan, sebelum menyajikan menu tersebut, dirinya sudah mengacu pada anjuran pada Kemenkes.

“Sesuai dengan peraturan baru isi piringku, yang dimana terdapat karbohidrat, protein, protein nabati, sayur dan buah. Untuk gramasi yang kami sajikan yaitu yang kemarin itu sempat viral itu, itu porsi anak SD,” tuturnya.

Pihak SPPG memastikan bahwa menu MBG yang diberikan bagi siswa SDN Mampang 1 Kota Depok sudah sesuai dengan standar gizi
