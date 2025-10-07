JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Geger, Mayat Wanita Berdaster Mengambang di Sungai Cipamokolan

Geger, Mayat Wanita Berdaster Mengambang di Sungai Cipamokolan

Selasa, 07 Oktober 2025 – 13:20 WIB
Geger, Mayat Wanita Berdaster Mengambang di Sungai Cipamokolan - JPNN.com Jabar
Penemuan mayat wanita berdaster di aliran Sungai Cipamokolan, Kota Bandung, Selasa (7/10/2025). Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mayat wanita ditemukan mengambang di Sungai Cipamokolan atau di bawah Jembatan Cicabe RT 04/03, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Selasa (7/10/2025).

Kapolsek Antapani Kompol Yusuf Tojiri mengatakan, penemuan mayat ini pertama kali dilaporkan oleh warga setempat, pagi tadi.

Saksi yang melapor melihat ada sesosok mayat berpakaian daster mengambang di aliran sungai.

Baca Juga:

"Setelah mendapatkan laporan warga, saksi langsung menuju TKP dan melihat mayat perempuan dalam keadaan terlentang mengambang di sungai dengan ciri-ciri memakai daster warna abu-abu," kata Yusuf saat dikonfirmasi.

Yusuf mengungkapkan, berdasarkan hasil sidik jari Inafis Satreskrim Polrestabes Bandung, terungkap identitas mayat perempuan itu bernama Imas.

Mayat pun langsung dievakuasi dan dibawa ke RS Hasan Sadikin, Kota Bandung untuk dilakukan visum et refertum.

Baca Juga:

"Dilakukan identifikasi oleh Inafis Polrestabes Bandung, ditubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan," ucapnya.

"Namun identitas sementara diketahui bernama Imas dan selanjutnya pukul 08.30 WIB korban dievakuasi dan dibawa ke RS Hasan Sadikin Bandung, untuk dilakukan visum et refertum," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

Penemuan mayat perempuan di Sungai Cipamokolan, Kota Bandung. Begini keterangan polisi.

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penemuan mayat polsek antapani penemuan mayat wanita mayat perempuan mengambang Sungai cipamokolan mayat wanita berdaster

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU