Menu MBG SDN Mampang 1 Kota Depok Viral di Media Sosial

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Mampang 1, Kota Depok menjadi sorotan warganet di media sosial.

Pasalnya, menu yang viral tersebut berisi pangsit goreng, kentang, wortel rebus, jeruk hingga says saset.

Kepala SDN Mampang 1, Iwan Setiawan mengatakan, bahwa program MBG ini baru berjalan selama sepekan di sekolahnya.

“Sudah satu minggu, dari minggu kemarin. Kalau makanannya bervariasi, ada nasi, karbo, protein, itu bervariasi,” ucapnya.

Namun, untuk menu kemarin memang viral di media sosial.

“Yang kemarin, nasinya itu diganti dengan kentang,” tuturnya.

Dirinya menyebut, bahwa pangsit goreng yang diberikan juga berisikan telur dan daging.

“Ada gorengan (pangsit), tetapi di dalam gorengannya itu ada telur juga, ada daging juga, ada tahu juga itu, cuma dikemas dalam bentuk digoreng,” jelasnya.