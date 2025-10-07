JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Menu MBG SDN Mampang 1 Kota Depok Viral di Media Sosial

Menu MBG SDN Mampang 1 Kota Depok Viral di Media Sosial

Selasa, 07 Oktober 2025 – 10:00 WIB
Menu MBG SDN Mampang 1 Kota Depok Viral di Media Sosial - JPNN.com Jabar
Penampakan menu MBG di SDN Mampang 1 Kota Depok. Foto : Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Mampang 1, Kota Depok menjadi sorotan warganet di media sosial.

Pasalnya, menu yang viral tersebut berisi pangsit goreng, kentang, wortel rebus, jeruk hingga says saset.

Kepala SDN Mampang 1, Iwan Setiawan mengatakan, bahwa program MBG ini baru berjalan selama sepekan di sekolahnya.

Baca Juga:

“Sudah satu minggu, dari minggu kemarin. Kalau makanannya bervariasi, ada nasi, karbo, protein, itu bervariasi,” ucapnya.

Namun, untuk menu kemarin memang viral di media sosial.

“Yang kemarin, nasinya itu diganti dengan kentang,” tuturnya.

Baca Juga:

Dirinya menyebut, bahwa pangsit goreng yang diberikan juga berisikan telur dan daging.

“Ada gorengan (pangsit), tetapi di dalam gorengannya itu ada telur juga, ada daging juga, ada tahu juga itu, cuma dikemas dalam bentuk digoreng,” jelasnya.

Menu MBG di SDN Mampang 1 Kota Depok menjadi sorotan lantaran berisi kentang dan wortel rebus hingga pangsit goreng saja
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok Program Makan Bergizi Gratis MBG menu mbg SDN Mampang 1 Kota Depok SPPG

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU