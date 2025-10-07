Walah! 2.642 Kendaraan Dinas Pemkab Cianjur Menunggak Pajak

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur melunasi tunggakan pajak 2.624 unit kendaraan dinas berbagai jenis yang sempat menunggak selama bertahun-tahun dengan total pembayaran pajak sebesar Rp1,8 miliar.

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Cianjur, Irvan Niko Firmansyah mengatakan tunggakan tersebut diselesaikan dengan cara dicicil mulai awal tahun hingga akhirnya seluruh tunggakan dinyatakan lunas.

“Proses pelunasan secara bertahap dan dipercepat dalam tiga bulan terakhir melalui pendataan menyeluruh berbasis kendaraan, nama, dan alamat pemegang kendaraan dinas, sehingga hari ini seluruh kendaraan dinas tidak ada lagi menunggak," katanya.

Pihaknya memerinci dari 2.642 kendaraan dinas tersebut, sekitar 85 persen merupakan kendaraan roda dua dan 15 persen kendaraan roda empat, di mana sebagian besar sudah menunggak dari dua tahun hingga lima tahun.

Nilai total tunggakan kendaraan dinas milik Pemkab Cianjur ditaksir mencapai Rp1,8 miliar, di mana setiap tahun pihaknya selalu melakukan koordinasi agar tunggakan segera dibayarkan dan tahun ini pertama kali Pemkab Cianjur nol tunggakan pajak kendaraan.

"Mungkin ini pertama kali kendaraan dinas di Pemkab Cianjur dan tidak ada yang menunggak pajak, sehingga ke depan harus tidak ada lagi yang menunggak pajak," katanya.

Bupati Cianjur Mochammad Wahyu Ferdian, mengatakan pihaknya sudah berkomitmen untuk memberi contoh pada masyarakat bahwa pemerintah daerah taat pajak, sehingga dapat diikuti masyarakat sebagai wajib pajak membayarkan pajak tepat waktu.

Pelunasan pajak ribuan kendaraan dinas itu, ungkap dia, dilakukan secara bertahap hingga akhirnya di awal Oktober seluruh tunggakan telah dilunasi, sehingga ke depan pihaknya akan lebih meningkatkan pengawasan agar hal serupa tidak kembali terulang.