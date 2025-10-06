Demi Koridor 5 dan 6 Biskita Kembali Mengaspal, Pemkot Bogor Rogoh Kocek Rp13 Miliar

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim secara simbolis melakukan flag off kembalinya operasional koridor 5 dan 6 Biskita Transpakuan pada Senin (6/10/2025).

Secara simbolis, Dedie Rachim melakukan flag off operasional Biskita Koridor 5 rute Ciparigi - Stasiun Bogor dan koridor 6 rute Parung Banteng - Stasiun Bogor.

Sebagai informasi, kedua koridor ini merupakan jalur yang sangat dinantikan oleh masyarakat.

Dedie Rachim mengatakan bahwa operasional Biskita dialokasikan melalui APBD perubahan tahun 2025 senilai Rp13 miliar.

Saat ini, total koridor Biskita yang sudah kembali operasional yaitu koridor 1, 2, 5 dan 6.

"Biskita ini adalah representasi uang rakyat, kembali ke rakyat dalam bentuk layanan transportasi, yang kalau menurut saya ini sangat memadai. Akan melayani sejak pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB," ujar Dedie Rachim.

Secara total keseluruhan ada sekitar 49 bis yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat di empat koridor tersebut.

Ke depan, Dedie Rachim juga menawarkan agar ada koridor tambahan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.