Jatuh dari Atas Tank, 1 Prajurit Tewas Saat Persiapan HUT ke-80 TNI

Senin, 06 Oktober 2025 – 17:30 WIB
Ilustrasi jenazah. Foto: JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Mohammad Fadjar membenarkan informasi soal adanya satu prajurit yang meninggal dunia dalam kecelakaan saat persiapan acara perayaan HUT Ke-80 TNI di Jakarta pada Sabtu (4/10).

"Jenazahnya sudah diantar ke Aceh Tenggara kemarin malam dan hari ini dimakamkan secara militer," kata Fadjar saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (6/10).

Fadjar menjelaskan prajurit yang meninggal dunia itu atas nama Prajurit Satu Johari Alfarizi.

Pangkostrad melanjutkan bahwa Johari saat itu sedang berada di atas tank yang dibawa kendaraan transporter.

Tank itu akan dipindahkan untuk keperluan acara puncak HUT TNI yang digelar di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10).

Saat proses pemindahan tank berlangsung, Johari jatuh dari atas tank tersebut di sekitaran kawasan Monas. Johari jatuh dari ketinggian sekitar 4 meter dan mengalami luka di beberapa bagian tubuh serta patah tulang.

Johari sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis, tetapi meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

Fadjar pun menyampaikan belasungkawa atas nama pribadi dan juga satuan atas gugurnya Pratu Johari.

Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Mohammad Fadjar membenarkan informasi soal adanya satu prajurit yang meninggal dunia saat persiapan perayaan HUT Ke-80 TNI
