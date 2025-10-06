Inflasi Depok Capai 0,25 Persen, Komoditas Rumah Tangga Jadi Penyumbang Utama

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok telah merilis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Depok pada September 2025.

Kepala BPS Kota Depok, Agus Marzuki mengatakan, Kota Depok tercatat mengalami inflasi sebesar 0,25 persen secara month-to-month (m-to-m) pada September 2025.

Kenaikan ini didorong oleh peningkatan harga sejumlah komoditas utama yang didominasi kebutuhan rumah tangga.

“Komoditas penyumbang inflasi tertinggi antara lain daging ayam ras yang memberi andil inflasi terbesar sebesar 0,12 persen, diikuti emas perhiasan 0,09 persen, air kemasan 0,06 persen, cabai merah 0,05 persen, dan beras 0,02 persen,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, kenaikan harga daging ayam ras dipicu oleh gangguan distribusi dan pasokan di pasar.

Sementara itu, cabai merah mengalami kenaikan harga karena transisi musim tanam yang menurunkan ketersediaan di tingkat petani.

Baca Juga: Supian Suri Ingin Depok Animal Expo 2025 Jadi Agenda Tahunan

Harga beras turut meningkat, akibat terbatasnya stok lokal serta ketergantungan pada distribusi dari daerah penghasil.

Kondisi ini, memberi tekanan inflasi di pasar tradisional maupun modern, namun belum menunjukkan gejala yang signifikan terhadap stabilitas harga daerah.