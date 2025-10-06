BBKSDA Jabar Belum Bisa Pastikan Keterkaitan Macan di Hotel Bandung dengan Lembang Park Zoo

JPNN.com

Senin, 06 Oktober 2025 – 15:15 WIB
Penampakan macan tutul yang dievakuasi BBSKDA Jabar usai ditemukan masuk ke lantai 2 Hotel Anugerah, Jalan Padasaluyu, Kota Bandung, Senin (6/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat merehabilitasi satwa liar macan tutul yang masuk ke area Hotel Anugerah, Jalan Padasaluyu, Kota Bandung.

Macan tutul itu ditemukan di lantai 2 oleh penjaga hotel pada pukul 07.00 WIB.

Humas BKSDA Jabar Eri Mildrayana mengatakan, satwa dilindungi itu harus segera dievakuasi dan direhabilitasi untuk menghindari stress pada hewan tersebut.

“Untus tindakan selanjutnya kami akan lakukan observasi terlebih dahulu karena bagaimanapun ini satwa liar, dia pun akan mengalami stress sama seperti kita ya,” kata Eri saat ditemui di Iokasi, Senin (6/10/2025).

Setelah dievakuasi, macan tutul itu dibawa ke Lembang Park & Zoo untuk obersevasi, dan dilakukan rehabilitasi sementara di PPSC Cikanangan, Kabupaten Sukabumi.

“Kami akan lakukan rehabilitasi sementara di Cikananga di PPSC, Sukabumi, sesuai arahan pimpinan,” ujarnya.

Sementara itu mengenai dugaan macan tutul ini adalah satwa yang sama dengan macan kabur dari Lembang Park & Zoo, pihaknya belum bisa memastikan.

Petuga akan lebih dulu mengobservasi macan tutul ini untuk kemudian dilakukan pencocokan dengan macan yang sebelumnya.

BBKSDA Jabar buka suara mengenai keterkaitan macan tutul di hotel dengan yang kabur dari Lembang Park & Zoo.
