BKSDA Evakuasi Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Petugas rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung, Polsek Sukasari, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat berhasil mengevaluasi macan tutul yang masuk ke area Hotel Anugerah di Jalan Padasaluyu, Kota Bandung, Senin (6/10/2025) pagi.

Proses evakuasi berlangsung dramatis sejak pukul 07.00 hingga 10.00 WIB. Adapun macan tutul tersebut pertama kali ditemukan oleh penjaga hotel di lantai 2.

Humas BBKSDA Jabar Eri Mildrayana mengatakan, proses evakuasi berlangsung selama tiga jam.

"Saat ini seperti disampaikan evakuasinya sudah dilakukan selama 3 jam. Jadi untuk tindakan selanjutnya kami akan lakukan observasi terlebih dahulu karena bagaimanapun ini dia pun akan mengalami stres sama seperti kita,” kata Eri di lokasi.

Setelah dilakukan observasi, ia mengatakan macan tutul Jawa tersebut bakal direhabilitasi sementara di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC) di Sukabumi.

Pihaknya sendiri belum dapat memastikan apakah macan tutul yang ditemukan di hotel merupakan satwa yang sama yang kabur dari Lembang Park Zoo.

"Kami nggak sampai ke situ dulu ya, kams nggak sampai ke situ dulu karena dilihat dari lokasi dan rentang waktu itu terlalu jauh ya, mohon maaf," ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya ingin memastikan bahwa macan dalam kondisi selamat. Pihaknya masih bakal mendalami macan tutul tersebut berasal dari mana.