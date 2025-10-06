JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Viral, Macan Tutul Masuk Hotel di Setiabudi Bandung

Viral, Macan Tutul Masuk Hotel di Setiabudi Bandung

Senin, 06 Oktober 2025 – 11:17 WIB
Viral, Macan Tutul Masuk Hotel di Setiabudi Bandung - JPNN.com Jabar
Penampakan macan tutul ada di lantai 2 Hotel Anugerah, Jalan Padasaluyu, Kota Bandung, Senin (6/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seekor macan tutul dilaporkan masuk ke area hotel di Jalan Padasaluyu, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Senin (6/10/2025).

Dalam foto yang beredar, macan tutul berukuran kecil itu terdiam di sudut dinding ruangan hotel tersebut.

Sampai berita ini ditulis, petugas pemadam kebakaran dan polisi berhasil mengevakuasi macan tutul dari lantai 2 hotel.

Baca Juga:

Kapolsek Sukasari Kompol Ni Wayan mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 07.00 WIB.

Pihaknya pun bergegas ke TKP untuk mengecek dan melakukan evakuasi bersama petugas rescue.

"Betul ada laporan macan di dalam sebuah hotel. Kami terima laporan sekitar jam 7," kata Ni Wayan saat ditemui di lokasi.

Baca Juga:

Dia menuturkan, posisi terakhir hewan tersebut diketahui berada di depan kamar di lantai dua hotel.

Petugas yang terdiri dari Damkar Kota Bandung, BKSDA Jabar, TNI, dan Kepolisian tengah melakukan evakuasi.

Warga dibesarkan dengan masuknya satwa liar macan tutul ke area hotel.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polsek sukasari macan tutul macan tutul masuk hotel macan masuk hotel hotel anugerah bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU