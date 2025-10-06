Semangat Bela Negara, PPM dan Yudha Putra Ambil Bagian di HUT ke-80 TNI

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Panca Marga (PPM) ikut terlibat dalam upacara peingatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Ketua Umum Pemuda Panca Marga (PPM) sekaligus Komandan Korps Yudha Putra, Patriani Paramita Mulia pun menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HUT TNI itu.

Ia berharap TNI makin berjaya dan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa bersama rakyat, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dirgahayu TNI ke-80, semoga TNI selalu jaya dan terus bersama rakyat dalam mensukseskan program pemerintah,” kata Paramita di Jakarta, dalam keterangannya, dikutip Senin (6/10).

Pada momentum bersejarah ini, sebanyak 450 personel dari Pemuda Panca Marga dan Yudha Putra turut berpartisipasi dalam prosesi upacara HUT TNI.

Mereka mengikuti serangkaian persiapan dan gladi sejak 26 September 2025, dengan melibatkan perwakilan dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Batam, dan Lampung untuk merepresentasikan semangat nasional PPM di seluruh provinsi.

Baca Juga: Supian Suri Ingin Depok Animal Expo 2025 Jadi Agenda Tahunan

“Untuk tahun ini kami menunjuk Rifiansyah Joesdiputra sebagai Komandan Brigade,” jelasnya.

Paramita menambahkan, keterlibatan aktif ini menjadi bukti sinergi antara generasi penerus pejuang dengan TNI dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan semangat bela negara.