Supian Suri Ingin Depok Animal Expo 2025 Jadi Agenda Tahunan

Minggu, 05 Oktober 2025 – 16:30 WIB
Wali Kota Depok, Supian Suri saat membuka acara Depok Animal Expo. Foto : Diskominfo

jabar.jpnn.com, DEPOK - Depok Animal Expo 2025 resmi digelar pada 3 hingga 5 Oktober 2025 di Depok Town Square (Detos). 

Pameran ini diselenggarakan dalam rangka memperingati World Rabies Day, bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok serta Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Jabar 7.

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, bahwa pameran ini bukan sekadar hiburan, melainkan juga ruang edukasi masyarakat. 

“Animal Expo ini bukan hanya pameran biasa, tetapi juga ajang silaturahmi dan sosialisasi. Kami ingin masyarakat Depok lebih peduli pada kesehatan hewan, sehingga terhindar dari rabies,” ucapnya.

Selain itu, acara ini memberikan kesempatan bagi warga untuk lebih dekat mengenal dunia hewan peliharaan. 

Supian Suri mengaku mendapat pengalaman baru ketika melihat langsung berbagai jenis hewan di lokasi pameran.

 “Ternyata harga hewan peliharaan cukup tinggi, dan memeliharanya relatif mudah. Ini membuka wawasan baru bagi saya,” terangnya.

Menurutnya, kegiatan semacam ini juga bisa menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat.

Depok Animal Expo 2025 resmi digelar, Wali Kota Depok, Supian Suri berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan
