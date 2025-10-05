Begini Cara Pascasarjana Universitas Jayabaya Mengimplementasikan Permendiktisaintek Nomor 39/2025

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ketika pemerintah melalui Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menekankan pentingnya mutu dan relevansi internasional pendidikan tinggi, Pascasarjana Universitas Jayabaya langsung menangkap pesan itu.

Bagi kampus, regulasi tidak boleh berhenti di atas kertas. Ia harus diwujudkan dalam langkah nyata, salah satunya lewat pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang melintasi batas negara.

Unit Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi (UP2P) Pascasarjana Universitas Jayabaya pun menginisiasi program bertajuk “Enhancing Indonesian Language and Cultural Literacy among Thai Students – A Multidisciplinary Academic Perspective: Management, Law, and Communication Studies”.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Internasional bersama Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK), Thailand pada hari Sabtu (27/09/2025) bertempat di Ramada Plaza by Wyndham, Thailand.

Program ini mengajak mahasiswa Thailand mengenal bahasa dan budaya Indonesia, sekaligus membuka ruang akademik yang kaya dengan perspektif lintas disiplin.

Dukungan penuh dari pimpinan Pascasarjana—Direktur Yuhelson, Wakil Direktur I Nurhakim, dan Wakil Direktur II Edi Ridwan—membuat kegiatan ini menjadi lebih dari sekadar workshop.

Baca Juga: Bupati Bogor Lantik Ratusan PPPK Penuh Waktu

Kolaborasi lintas program studi, mulai dari Doktor Ilmu Hukum, Magister Manajemen, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, hingga Magister Komunikasi, menegaskan bahwa internasionalisasi memang harus berjalan dalam satu irama akademik.

Dalam setiap sesi, mahasiswa Thailand diajak menyelami Indonesia dari berbagai pintu. Perspektif manajemen memperlihatkan bagaimana cross-cultural management diperlukan dalam kerja sama Indonesia–Thailand.