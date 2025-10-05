Summarecon Expo Hadir di Bandung, Cek Info Lengkapnya di Sini

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Setelah sukses menggelar Summarecon Expo di Summarecon Mall Serpong pada 12–21 September 2025 lalu dengan membukukan penjualan senilai Rp 410 Miliar, ajang pameran properti tahunan terbesar dari Summarecon kini hadir di Summarecon Mall Bandung pada 3–12 Oktober 2025.

Ini merupakan kali pertama event Summarecon Expo digelar di Bandung, dan menjadi rangkaian kedua pameran properti tahun ini yang digelar di empat Summarecon Mall.

Gelaran Summarecon Expo kali ini, bertepatan dengan peringatan ulang tahun emas perusahaan dengan mengusung tema ‘Summarecon Expo: 50 Years Golden Journey.’

Pameran ini, menampilkan beragam produk properti unggulan dari sembilan kawasan pengembangan Summarecon, yaitu Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bandung, Karawang, Makassar, Bogor, Crown Gading, serta Tangerang, yang secara konsisten setiap tahunnya untuk memudahkan masyarakat agar lebih mengenal Summarecon, sekaligus mendapatkan informasi mengenai produk-produk properti yang berkualitas.

Director PT Summarecon Agung Tbk, Sharif Benyamin, mengatakan rasa syukur gelaran Summarecon Expo di Summarecon Mall Serpong yang lalu telah berlangsung sukses dan lancar.

“Antusiasme pengunjung pada Summarecon Expo juga sangat terlihat, karena kami juga menampilkan entertaiment yang menarik secara gratis seperti penampilan High Wire & Juggling International Show yang didatangkan langsung dari Chile, Peru, dan Columbia, Colourful World Visual Show by Isha Hening, Kids Perfomance, Arena Satwa Unik hingga Forum Diskusi Panel mengenai properti dan Talkshow dari para ahli,” ucapnya.

“Kami pun berhasil menjual sebanyak 128 unit produk properti (hunian dan komersial) senilai Rp 410 miliar dari gelaran Summarecon Expo di Summarecon Mall Serpong, September lalu. Kami optimis, Summarecon Expo yang digelar di Summarecon Mall Bandung juga akan berlangsung sukses,” sambungnya.

Selama rangkaian HUT ke-50, Summarecon memberikan hadiah langsung berupa kulkas, sepeda listrik, logam mulia, AC, dan dinner set cutlery dan berkesempatan mengikuti pengundian Grand Prize dengan hadiah spektakuler berupa 1 unit BYD Seal, 2 unit BYD M6, 15 unit Yamaha NMAX, 7 unit logam mulia seberat 50 gram, dan 25 unit iPhone, untuk setiap pembelian produk properti hunian maupun komersial mulai November 2024 hingga 16 November 2025.