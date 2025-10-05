Makna Hari Batik di Mata Frida Aulia

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Momentum Hari Batik Nasional merupakan momen yang istimewa, terutama bagi para perajin batik.

Salah satunya, Owner Batik Neng Geulis, Frida Aulia. Baginya batik bukan sekadar lukisan yang dibuat pada sehelai kain, tetapi memiliki makna dan cerita tersendiri.

“Batik itu istimewa, batik itu merupakan budaya bangsa, yang tentunya setiap baju atau helai kain pasti memiliki makna dan cerita sendiri,” ucapnya.

Maka tak heran, batik-batik yang dihasilkan Frida Aulia Indonesia memiliki khas tersendiri, dari ragam cerita yang dituangkan dalam sehelai kain.

“Fesyen atau batik dari Frida Aulia Indonesia ini, baju-bajunya memiliki identitas karena memiliki cerita dari setiap batik yang dihasilkan, dan juga dari setiap motif, serta perajin yang membuatnya,” tuturnya.

Di tahun ini, Batik Neng Geulis meluncurkan batik dengan motif Bunga Teratai.

“Tahun ini Batik Neng Geulis meluncurkan motif yang baru, yaitu Bunga Teratai, ini adalah seri dari Kebun Raya Bogor di tahun 2025,” terangnya.

Tak hanya itu, motif Bunga Teratai ini menjadi salah satu motif favorit dari Batik Neng Geulis.