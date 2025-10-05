Puluhan Siswa SMAN 1 Luragung Keracunan, Pemkab Kuningan Setop Sementara Operasional Dapur MBG

jabar.jpnn.com, KUNINGAN - Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menghentikan sementara operasional dapur penyedia makanan bergizi gratis (MBG) ke SMA Negeri 1 Luragung, Kuningan, Jawa Barat, menyusul dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi menu program tersebut.

“Sebagai langkah antisipasi, kami hentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyalur MBG ke SMA Negeri 1 Luragung selama sekitar satu minggu,” katanya di Kuningan, Sabtu.

Untuk sementara, kata dia, distribusi program MBG di sekolah tersebut nantinya dialihkan ke dapur penyedia lain yang sudah memenuhi standar operasional lebih baik.

Ia mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bentuk antisipasi dan evaluasi, terhadap penyedia menu makanan tersebut setelah puluhan siswa mengalami gejala mual, muntah dan diare pada Kamis (2/10) malam.

“Penghentian sementara penyalur MBG dilakukan untuk memastikan keselamatan siswa, serta memperbaiki sistem penyediaan makanan di sekolah,” katanya.

Dian memastikan seluruh siswa yang menjadi korban telah mendapatkan penanganan medis, serta pihaknya mengevaluasi kembali dapur penyedia MBG di Kabupaten Kuningan.

Ia menegaskan aspek pengolahan, bahan baku, sanitasi, hingga peralatan dapur harus diawasi ketat untuk memastikan peserta didik memperoleh asupan yang aman dan bergizi.

“Program ini sangat mulia, dan tugas kami memastikan distribusi berjalan aman, sehat, serta tepat sasaran sesuai arahan Presiden dan Gubernur Jawa Barat,” ujarnya.