Ketua PPM Jabar: TNI Bersama Rakyat Indonesia Maju

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemuda Panca Marga Jawa Barat (PPM Jabar) mengirimkan 200 orang anggotanya untuk menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI) ke-80 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu 5 Oktober 2025.

Mengusung tema "TNI Prima-TNI Rakyat-Indonesia Maju", upacara ini akan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara.

Peringatan ini juga sebagai pengingat atas peran penting TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketua PPM Jabar, MQ Iswara berkunjung ke lokasi tenda peserta apel dari berbagai daerah Jawa Barat, Sabtu 4 Oktober 2025.

Iswara memberikan semangat dan arahan kepada seluruh anggota PPM Jabar untuk menjaga kesehatan dan kedisiplinan agar pelaksanaan upacara berjalan maksimal.

Menurut Iswara, anggota PPM Jabar kembali diminta untuk mengikuti rangkaian upacara, setelah sebelumnya mendapatkan kesempatan untuk hadir dalam upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80.

"Ini kali kedua PPM Jabar diberikan kehormatan, setelah sebelumnya ikut dalam Apel dan Defile dalam rangka peringatan HUT RI ke 80 di Jakarta," kata MQ Iswara dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Minggu (5/10/2025).

Iswara menyebut, anggota PPM Jabar sudah mengikuti latihan selama enam hari untuk mempersiapkan apel akbar tersebut.