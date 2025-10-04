Penampilan Barsena Bestandhi di Panggung TP Jazz Penuh Haru

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Solois Barsena Bestandhi sukses menghipnotis para penonton The Papandayan (TP) Jazz dengan suara indahnya.

Barsena membawakan sejumlah lagu hitsnya dalam gelaran musik tahunan The Papandayan Hotel, Kota Bandung, Sabtu (4/10/2025).

Penyanyi kelahiran Bandung itu mengawali penampilannya membawakan lagu 'Mati Satu, Tak Tumbuh Lagi'.

Lagu ini ditulis tahun 2024 dan para penonton di stage Ron 88 kompak bernyanyi bersama.

Barsena kemudian melanjutkannya dengan lagu 'Satu Titik Dua Koma' yang dia ciptakan untuk penyanyi muda Maisha Kanna.

"Lagu ini menceritakan tentang kalau kita menyukai orang, jangan buru-buru. Soalnya yang buru-buru gitu, biasanya bikin ilfeel," kata Barsena.

Suasana semakin syahdu saat Barsena menyanyikan lagu milik Naura Ayu. Single berjudul 'Jalan Tengah' itu diciptakan Barsena pada tahun 2021.

Ia mengaku, lagu 'Jalan Tengah' adalah salah satu karya kesayangannya.