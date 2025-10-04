Muhammad Farhan Kekeh Ingin Buka Bandara Husein Sastranegara

JPNN.com

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 16:40 WIB
Suasana di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengusulkan konsep ‘Dwi Bandara’ atau pengoperasioan bersama Bandara Husein Sastranegara di Bandung dan Bandara International Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.

Usulan tersebut disampaikan Farhan secara langsung kepada Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan jajaran Komisi V di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (3/10/2025).

“Kami menyarankan agar kedua bandara dihidupkan secara simultan, jangan menunggu yang satu maju dulu baru yang lain menyusul,” kata Farhan, dikutip Sabtu (4/10).

Menurut Farhan, pengaktifan kembali Bandara Husein penting untuk memperkuat ekosistem penerbangan di Jawa Barat.

Kajian konsep dwi bandara telah melibatkan Pemkot Bandung, ITB, GIPI Jabar, PT DI, Lanud Husein, dan PT Angkasa Pura II.

“Bandara Husein adalah satelit yang mendukung pusat ekosistem di Kertajati. Keduanya saling melengkapi,” tegasnya.

Farhan juga mengusulkan agar Husein difokuskan untuk rute domestik unggulan seperti Denpasar, Medan, dan Balikpapan, serta satu rute internasional ke Kuala Lumpur.

