ACC Hadirkan Promo Kredit Mobil Ringan di GIIAS Bandung 2025

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 13:00 WIB
Astra Financial memberikan bunga ringan untuk pembelian unit kendaraan di event otomotif GIIAS Bandung yang berakhir pada Minggu (5/10/2025). Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Astra Credit Companies (ACC) memberikan penawaran menarik untuk semua pengunjung GAIKINDO Indonesia Internastional Show (GIIAS) Bandung 2025.

Pengunjung yang membeli mobil impiannya dalam event otomotf tahunan ini berkesempatan mendapatkannya dengan harga terjangkau. ACC menawarkan bunga spesial hanya 2,3 persen untuk tenor 1 – 3 tahun ke depan dan 4,5 persen untuk tenor 4 – 5 tahun.

Penawaran ini berlaku dari tanggal 1 hingga 5 Oktober 2025 di GIIAS Bandung yang diselenggarakan di Sudirman Grand Ballroom, Bandung.

Regional Retail Business Head ACC Jawa Barat, Rudi Wiseno, menegaskan komitmen ACC dalam memberikan kemudahan kepemilikan kendaraan bagi masyarakat.

“ACC menghadirkan bunga kredit pembiayaan yang sangat kompetitif disertai proses yang mudah, cepat, dan aman. Dengan berbagai keunggulan ini, kami ingin memastikan pengunjung dapat membawa pulang mobil idamannya dari GIIAS Bandung 2025 dengan lebih nyaman,” kata Rudi dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025).

Pengunjung GIIAS Bandung 2025 yang ingin memanfaatkan promo bunga spesial dari ACC dapat langsung mendatangi booth Astra Financial.

Untuk semakin memudahkan, tim sales ACC juga hadir di seluruh booth otomotif peserta pameran guna memberikan informasi, simulasi, dan bantuan proses pembiayaan.

