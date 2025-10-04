Dewan Pembina Gerindra Geram dengan Aksi Segel Menteri Hanif Faisol Nurofiq

jabar.jpnn.com, BOGOR - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor Mulyadi mengaku geram dengan tindakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang melakukan penyegelan belasan objek wisata di kawasan Puncak.

Menurutnya, kawasan Puncak, Kabupaten Bogor dianugerahi dengan keindahan dan kelestarian alamnya.

Sejak Tahun 70an, Kawasan Puncak selalu menjadi destinasi wisata nasional, baik oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Puncak tidak hanya dikenal dengan objek wisata alam seperti kebun teh dan Gunung Masnya, atau Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua atau keindahan alam terjunnya saja.

Wisata di Kawasan Puncak terus berkembang, banyak objek wisata, restoran, hotel dan tempat glamour camping (Glamping).

Banyak warga Kawasan Puncak yang bergantung kehidupan ekonominya dari sektor pariwisata, tetapi dengan disegelnya belasan hingga puluhan objek wisata oleh Kementerian Lingkungan Hidup, banyak pekerja yang dirumahkan.

Data Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), setidaknya 2.300 karyawan dirumahkan akibat berhenti operasinya sejumlah objek wisata.

"Saya sangat geram dan marah terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, tindakannya di Kawasan Puncak, telah mengganggu iklim wisata, investasi dan berakibat dirumahkannya ribuan pegawai akibat tempat kerjanya berhenti operasi," ujar Mulyadi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (4/10/2025).