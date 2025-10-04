JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dewan Pembina Gerindra Geram dengan Aksi Segel Menteri Hanif Faisol Nurofiq

Dewan Pembina Gerindra Geram dengan Aksi Segel Menteri Hanif Faisol Nurofiq

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 12:12 WIB
Dewan Pembina Gerindra Geram dengan Aksi Segel Menteri Hanif Faisol Nurofiq - JPNN.com Jabar
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor Mulyadi. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor Mulyadi mengaku geram dengan tindakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang melakukan penyegelan belasan objek wisata di kawasan Puncak.

Menurutnya, kawasan Puncak, Kabupaten Bogor dianugerahi dengan keindahan dan kelestarian alamnya.

Sejak Tahun 70an, Kawasan Puncak selalu menjadi destinasi wisata nasional, baik oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Baca Juga:

Puncak tidak hanya dikenal dengan objek wisata alam seperti kebun teh dan Gunung Masnya, atau Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua atau keindahan alam terjunnya saja.

Wisata di Kawasan Puncak terus berkembang, banyak objek wisata, restoran, hotel dan tempat glamour camping (Glamping).

Banyak warga Kawasan Puncak yang bergantung kehidupan ekonominya dari sektor pariwisata, tetapi dengan disegelnya belasan hingga puluhan objek wisata oleh Kementerian Lingkungan Hidup, banyak pekerja yang dirumahkan.

Baca Juga:

Data Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), setidaknya 2.300 karyawan dirumahkan akibat berhenti operasinya sejumlah objek wisata.

"Saya sangat geram dan marah terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, tindakannya di Kawasan Puncak, telah mengganggu iklim wisata, investasi dan berakibat dirumahkannya ribuan pegawai akibat tempat kerjanya berhenti operasi," ujar Mulyadi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (4/10/2025).

Anggota DPR RI Mulyadi geram dengan tindakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang melakukan penyegelan belasan objek wisata di kawasan Puncak.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   anggota dpr ri dpr ri mulyadi Hanif Faisol Nurofiq Kementerian Lingkungan Hidup puncak bogor penyegelan kawasan puncak dewan pembina gerindra

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU