BYD ATTO 1 Unjuk Gigi Kelincahan di Rute Bandung - Garut

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 08:58 WIB
PT BYD Motor Indonesia menggelar uji lintas kendaraan listrik terbaru, BYD ATTO 1 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (3/10/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT BYD Motor Indonesia melakukan uji lintas kendaraan listrik terbarunya yaitu BYD ATTO 1, dengan rute Bandung-Garut-Bandung. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan kelincahan, efisiensi energi, serta kenyamanan berkendara di berbagai kontur jalan di Jawa Barat.

Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan mengatakan, uji lintas ini dilakukan untuk memberikan pengalaman nyata kepada masyarakat mengenai performa kendaraan listrik yang siap digunakan baik untuk mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

“BYD ingin menunjukkan bahwa teknologi kendaraan listrik kini telah matang, dengan torsi instan, sistem regenerative braking yang optimal, dan kenyamanan kabin yang mendukung perjalanan antarkota,” ujar Luther dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (4/10/2025).

Rute uji coba melewati jalur perkotaan Bandung, tol Padaleunyi, tanjakan Nagreg, hingga jalur berliku menuju Garut.

Performa ATTO 1 diuji mulai dari manuver di jalan padat hingga efisiensi energi saat melewati tanjakan dan turunan panjang.

BYD ATTO 1 hadir dalam dua varian, Premium dengan jarak tempuh hingga 380 km dan Dynamic hingga 300 km.

Kendaraan ini dilengkapi berbagai fitur cerdas, termasuk layar sentuh 10,1 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto, voice command, hingga opsi akses kendaraan melalui enam metode berbeda.

Dari sisi keselamatan, varian Premium dilengkapi enam airbag, sedangkan Dynamic empat airbag. Semua varian dibekali sistem pengereman ABS, EBD, kontrol stabilitas elektronik, serta Tire Pressure Monitoring System (TPMS).

