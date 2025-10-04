Datang ke Depok, Menteri LH Targetkan Penanganan Sampah Nasional Tuntas di 2029

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menyambangi Situ Jatijajar, di Kecamatan Tapos, Kota Depok, untuk melakukan dialog publik dan penanaman pohon, pada Jumat (3/10).

Dirinya mengatakan, Kementerian LH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), persoalan sampah nasional ditargetkan dapat diselesaikan pada 2029 mendatang.

Dia menerangkan, target tersebut akan diwujudkan melalui berbagai upaya pemanfaatan sampah menjadi energi (Waste to Energy).

“Kemudian, mengaktifkan tempat pemrosesan 3R sampah, kemudian pembangunan maggot, kemudian juga membangun aktivis-aktivis lingkungan, memperkuat bank sampah,” terangnya.

Faisol mengungkapkan, bahwa pihaknya akan mendukung upaya penanganan permasalahan sampah di Kota Depok.

Di tempat yang sama, Wali Kota Depok, Supian Suri menyambut baik dukungan Kementerian LH dalam mengatasi permasalahan sampah.

Supian menyebut, Kota Depok dipilih menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) dari 33 kota/kabupaten untuk pengelolaan sampah menjadi energi alternatif listrik.

“Saya sangat yakin, ini benar-benar bisa terselesaikan, serta wujudkan sampah menjadi energi listrik,” tandasnya. (mcr19/jpnn)