JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Mobil Berlogo BGN Terlibat Kecelakaan dengan Pemotor di Depok

Mobil Berlogo BGN Terlibat Kecelakaan dengan Pemotor di Depok

Jumat, 03 Oktober 2025 – 20:30 WIB
Mobil Berlogo BGN Terlibat Kecelakaan dengan Pemotor di Depok - JPNN.com Jabar
Ilustrasi mobil BGN terlibat kecelakaan lalu lintas. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah mobil boks berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) terlibat kecelakaan dengan sepeda motor, di Jalan Kamakmuran, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pada Jumat (3/10).

Dalam video yang beredar, terlihat mobil tersebut sudah sangat mepet dengan trotoar, kemudian ada seorang anak yang merupakan penumpang sepeda motor sudah terhimpit di antara trotoar dan mobil boks tersebut.

Warga pun, langsung berupaya mengevakuasi anak tersebut.

Baca Juga:

Salah satu warga, Bili mengatakan, saat kejadian mobil tersebut keluar dari arah Taman Merdeka.

Kemudian, ada pengendara motor yang membonceng anak-anak, hendak masuk ke jalan tersebut.

“Mobilnya dari dalam, ternyata ada motor dari sana, dia kaget kali,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia mengakatan, bahwa korban yang merupakan anak-anak sempat terhimpit.

“Jadi anaknya itu kejepit, makanya langsung diangkat sama warga,” terangnya.

Sebuah mobil boks berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) terlibat kecelakaan dengan pemotor, di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok kecelakaan lalu lintas BGN MBG mobil BGN kecelakaan makan bergizi gratis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU