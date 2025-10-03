Mobil Berlogo BGN Terlibat Kecelakaan dengan Pemotor di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah mobil boks berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) terlibat kecelakaan dengan sepeda motor, di Jalan Kamakmuran, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pada Jumat (3/10).

Dalam video yang beredar, terlihat mobil tersebut sudah sangat mepet dengan trotoar, kemudian ada seorang anak yang merupakan penumpang sepeda motor sudah terhimpit di antara trotoar dan mobil boks tersebut.

Warga pun, langsung berupaya mengevakuasi anak tersebut.

Salah satu warga, Bili mengatakan, saat kejadian mobil tersebut keluar dari arah Taman Merdeka.

Kemudian, ada pengendara motor yang membonceng anak-anak, hendak masuk ke jalan tersebut.

“Mobilnya dari dalam, ternyata ada motor dari sana, dia kaget kali,” ujarnya.

Dia mengakatan, bahwa korban yang merupakan anak-anak sempat terhimpit.

“Jadi anaknya itu kejepit, makanya langsung diangkat sama warga,” terangnya.