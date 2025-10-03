Golkar Jabar Menggelar Bazar Sembako Murah, Warga Antusias Antre Sejak Pagi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 6.100 paket sembako HUT ke-61 Partai Golkar ludes dalam waktu singkat, pada Jumat (3/10/2025).

Ribuan warga Kota Bandung menyerbu kegiatan bazar tebus murah sembako di kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung.

Kegiatan bazar tebus murah sembako yang digelar atas arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPD Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily.

Untuk mendapatkan paket sembako murah itu, warga hanya merogoh kocek Rp 6.100 per paket. Warga menukarkan uang Rp 6.100 dengan kupon yang disediakan panitia. Paket sembako tersebut berisi beras 2 kilogram, gula 1 kg, dan minyak goreng 1 liter.

Pantauan di lokasi, warga tertib mengantre untuk mendapatkan paket sembako murah. Mereka semringah dengan senyum bahagia saat menerima paket sembako murah tersebut.

Tampak hadir dalam kegiatan itu, Ketua Harian DPD Partai Golkar Jabar sekaligus Ketua Panitia Perayaan HUT Partai Golkar Tingkat Jabar Daniel Mutaqien, Sekretaris MQ Iswara, Bendahara Metty Triantika, para pengurus DPD Partai Golkar Jabar, dan para Ketua DPD Partai Golkar kota/kabupaten se-Jawa Barat.

Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang akrab disapa Kang Ace mengatakan, bazar tebus murah sembako digelar untuk memeriahkan perayaan HUT ke-61 Partai Golkar. Sedangkann acara puncak perayaan HUT Partai Golkar akan digelar pada 20 Oktober 2025 mendatang.

"Kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari HUT ke-61 Partai Golkar. Partai Golkar seluruh Indonesia atas arahan Ketua Umum (Bahlil Lahadalia) menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendekatkan partai kepada rakyat Salah satunya adalah penyediaan sembako," kata Ace dalam keterangannya.