Jumat, 03 Oktober 2025 – 20:00 WIB
CIMB Niaga Optimalkan Layanan Demi Wujudkan Mimpi dan Kenyamanan Nasabah - JPNN.com Jabar
Head of Region Jakarta B CIMB Niaga, Adeline Hendarto saat memberikan pemaparan di Media Gathering CIMB Niaga di Bogor yang dilaksanakan dalam rangkaian HUT ke-70 tahun CIMB Niaga, Jumat (3/10/2025). Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) terus memperkuat layanan perbankan di berbagai daerah sesuai purpose Advancing Customers and Society untuk mewujudkan mimpi nasabah dan masyarakat Indonesia, termasuk Bogor, dengan semangat bekerja dari hati.

Melalui jaringan 7 kantor cabang konvensional, 1 kantor cabang Syariah, 1 Digital Lounge, serta didukung layanan berbasis digital, CIMB Niaga menghadirkan solusi finansial yang relevan dengan kebutuhan nasabah di Bogor.

Layanan CIMB Niaga juga diperkuat dengan inovasi dan kapabilitas digital melalui aplikasi OCTO Mobile dan internet banking OCTO Clicks untuk transaksi sehari-hari seperti pembukaan rekening, pengajuan pinjaman, maupun investasi.

Untuk nasabah korporasi, tersedia BizChannel@CIMB yang dapat diakses melalui website dan mobile.

Sementara itu, aplikasi OCTO Merchant mendukung UMKM agar dapat menerima pembayaran cashless menggunakan QRIS dengan hasil transaksi yang langsung masuk rekening secara real time.

Head of Region Jakarta B CIMB Niaga, Adeline Hendarto menyatakan, Bogor merupakan wilayah dengan potensi ekonomi yang menjanjikan, didorong oleh pertumbuhan sektor hunian, perdagangan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif.

“Melihat peluang tersebut, CIMB Niaga hadir sebagai mitra finansial terpercaya dengan solusi perbankan yang lengkap dan terintegrasi. Dengan jaringan kantor cabang dan layanan yang tersebar di Kota Bogor, Sentul, dan Kabupaten Bogor, kami ingin memastikan nasabah dan masyarakat dapat mengelola keuangan, mengembangkan usaha, dan mewujudkan mimpi mereka bersama CIMB Niaga,” ujar Adeline dalam Media Gathering CIMB Niaga di Bogor yang dilaksanakan dalam rangkaian HUT ke-70 tahun CIMB Niaga, Jumat (3/10/2025).

CIMB Niaga menghadirkan solusi finansial yang relevan bagi setiap segmen nasabah.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) terus memperkuat layanan perbankan di berbagai daerah demi mewujudkan mimpi nasabah dan masyarakat Indonesia
