JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Mendagri Dorong Kolaborasi Pemda dan Investor untuk Wujudkan PSEL

Mendagri Dorong Kolaborasi Pemda dan Investor untuk Wujudkan PSEL

Jumat, 03 Oktober 2025 – 18:30 WIB
Mendagri Dorong Kolaborasi Pemda dan Investor untuk Wujudkan PSEL - JPNN.com Jabar
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Foto: dokumentasi Kemendagri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif berkolaborasi dengan investor dalam mengembangkan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy.

Dirinyamenekankan, keberhasilan PSEL sangat bergantung pada sinergi antara Pemda, investor, serta dukungan teknis dari Kemendagri.

Pemda memiliki tanggung jawab menyediakan lahan, memastikan infrastruktur dasar seperti jalan, air, dan listrik, serta menjamin pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari untuk operasional PSEL.

Baca Juga:

Sementara itu, investor bertanggung jawab pada pembangunan dan pengelolaan fasilitas insinerator, dengan mekanisme kerja sama yang memitigasi risiko, termasuk kekurangan pasokan sampah atau kondisi kahar seperti bencana alam.

Sehingga, skema ini memastikan aset PSEL tidak terbengkalai dan program tetap berjalan berkelanjutan.

Kemendagri berperan, mengawal implementasi di lapangan, memastikan Pemda menyiapkan lahan dan infrastruktur sesuai standar, serta mendukung koordinasi antardaerah, terutama bagi proyek PSEL yang dikelola secara aglomerasi.

Baca Juga:

Saat ini, ada 33 titik lokasi prioritas telah diidentifikasi untuk pembangunan PSEL, termasuk 10 daerah prioritas pertama.

Program PSEL ini, tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mengurangi beban TPA, tetapi juga menghasilkan energi terbarukan yang langsung diserap PLN.

Mendagri, Tito Karnavian mendorong kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan investor dalam mewujudkan PSEL
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   investor kemendagri tito karnavian PSEL Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik pengolahan sampah penanganan sampah daur ulang sampah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU