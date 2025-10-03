Danamon Kembali Hadirkan Dayatara bagi Penyandang Disabilitas

jabar.jpnn.com, BOGOR - Melanjutkan keberhasilan salah satu program dari Danamon Berdaya Mengusung Kesetaraan (Dayatara) yang dilaksanakan di awal Oktober 2024, PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan bangga kembali luncurkan program Dayatara Internship Program for Persons with Disabilities untuk kedua kalinya.

Diketahui, Dayatara adalah inisiatif Danamon untuk mewujudkan keberagaman, kesetaraan, serta lingkungan kerja inklusif (diversity, equality, and inclusion atau DEI).

Direktur Utama Danamon, D. Ejima menjelaskan, Dayatara merupakan inisiatif strategis Danamon untuk menciptakan lingkungan kerja inklusif, yang sejalan dengan visi grup MUFG untuk membangun organisasi yang adil, setara, dan beragam.

“Kami berkomitmen untuk menyediakan kesempatan yang setara bagi semua individu lintas gender, generasi, agama, dan kondisi fisik agar setiap orang memiliki peluang bertumbuhsecaraadil dan berdaya untuk berkontribusi secara bermakna bagi organisasi,” ucapnya.

“Dengan merangkul keberagaman dalam segala bentuknya, termasuk khususnya bagi para penyandang disabilitas, kami berupaya membangun masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan menghargai kekuatan unik dan perspektif beragam dari setiap individu,” sambungnya.

Chief Human Capital and Operations Officer Danamon, Evi Damayanti menjelaskan, lebih dari sekadar program magang, Dayatara adalah investasi penting dalam membangun budaya kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami menyadari adanya tantangan bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia. Melalui Dayatara, kami tidak hanya membuka pintu bagi talenta penyandang disabilitas, tetapi juga memperluas partisipasi lintas fungsi kerja. Kami berharap program ini menjadi katalis untuk perubahan positif, baik di dalam organisasi maupun di industri perbankan secara luas,” jelasnya.

Salah satu bagian dari inisiatif Dayatara, merupakan program magang yang dirancang Danamon khusus bagi talenta muda penyandang disabilitas, di mana peserta program ini memiliki kesempatan untuk menjalani magang selama enam bulan di Danamon.