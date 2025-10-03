Tingkat Keterisian BISKITA Trans Depok Capai 179 Persen

JPNN.com

Jumat, 03 Oktober 2025 – 11:30 WIB
Potret BISKITA Trans Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Layanan transportasi publik BISKITA Trans Depok rute Terminal Depok-Stasiun LRT Harjamukti mencatat capaian membanggakan sepanjang Januari hingga Juli 2025. 

Berdasarkan data dari Dishub Depok , jumlah penumpang BISKITA Trans Depok terus mengalami peningkatan signifikan, disertai tingkat keterisian (load factor) yang konsisten tinggi.

Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Aan Syurahman menyebutkan, bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang aman, terjangkau dan berkualitas.

“Masyarakat semakin menjadikan BISKITA Trans Depok sebagai moda transportasi utama. Stabilitas ritase dengan jumlah penumpang yang terus meningkat menunjukkan efektivitas operasional yang tinggi,” ucapnya.

Menurutnya, capaian load factor yang jauh di atas rata-rata ideal transportasi publik menandakan bahwa BISKITA Trans Depok bukan hanya sekadar layanan transportasi, tetapi sudah menjadi pilihan favorit masyarakat Depok.

Dengan kinerja yang terus meningkat, Dishub Kota Depok optimistis BISKITA Trans Depok akan semakin berperan penting dalam mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan massal yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

Dirinya memerinci, jumlah penumpang yang semula 166.381 orang pada Januari melonjak menjadi 209.425 orang di Juli, atau naik sekira 57 ribu penumpang.

Sementara itu, jumlah ritase per bulan relatif stabil di kisaran 2.742–3.038 perjalanan, tetapi mampu mengakomodasi pertumbuhan penumpang secara efektif.

BISKITA Trans Depok catatkan prestasi gemilang, dengan catatkan load factor atau tingkat keterisian hingga tembus 179 persen
