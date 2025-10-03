Kinerja Keuangan Melesat, Perum Jasa Tirta II Raih Penghargaan BUMN Terbaik

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perum Jasa Tirta II meraih dua penghargaan sekaligus, The Most Profitable State-Owned Enterprise dan Excellence Performance State-Owned Enterprise dalam ajang Indonesia Economic Summit 2025 yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (02/10/2025).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian Koperasi, Koko Haryono dan Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto, kepada Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso, yang hadir bersama jajaran manajemen, yakni Direktur Pengembangan Usaha, Dikdik Permadi Yoffana, Sekretaris Perusahaan, Rimpun Rajab Harahap, dan Kepala Divisi Pengembangan dan Kemitraan Dadan Hidayat.

Sebagaimana yang dicatat infobank dalam Edisi September 2025, capaian ini diraih berkat kinerja keuangan Perum Jasa Tirta II yang tumbuh signifikan sepanjang tahun 2024.

Perusahaan berhasil membukukan laba sebesar Rp204,41 miliar atau tumbuh 48,11% secara tahunan (year-on-year), dengan dukungan pendapatan usaha mencapai Rp1,07 triliun. Tingkat efisiensi perusahaan juga terjaga baik dengan rasio BO/PO sebesar 86,66%, serta total aset yang meningkat 4,01% menjadi Rp2,15 triliun.

Pencapaian ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan.

Capaian gemilang ini tidak lepas dari kepemimpinan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso, yang secara konsisten mendorong transformasi kinerja dan tata kelola perusahaan melalui pendekatan strategis, efisiensi operasional, serta penguatan peran BUMN dalam ketahanan nasional.

Baca Juga: Karya IPPB Depok Dipamerkan Selama 5 Hari Ke Depan Demi Meriahkan Hari Batik Nasional

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Jasa Tirta II dalam menjaga efisiensi, rentabilitas, dan likuiditas perusahaan. Sebagai BUMN pengelola sumber daya air, kami berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola yang baik serta memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan air dan ketahanan energi nasional,” ucap Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (3/10/2025).

Selain menjaga kinerja finansial yang sehat, Perum Jasa Tirta II juga berfokus pada inovasi dan penguatan peran sosial dan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan energi terbarukan berbasis air, peningkatan layanan operasional bendungan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan sumber daya air. Langkah ini menjadi bukti bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.