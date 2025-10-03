JPNN.com

Jumat, 03 Oktober 2025 – 09:30 WIB
1.047 Alutsista Siap Dipamerkan di HUT ke-80 TNI - JPNN.com Jabar
Pengunjung berfoto di atas alutsista saat TNI Fair di Monas, Jakarta, Sabtu (20/9/2025). Tiga matra TNI yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU menggelar pameran alutsista beserta stan edukasi yang berlangsung hingga 21 September dalam rangka menyambut HUT ke-80 TNI. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/sgd

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya akan memamerkan 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) dalam acara perayaan HUT ke-80 TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

"Jumlah alutsista adalah 1.047 yang tergelar dan terlibat demo," kata Freddy.

Freddy menjelaskan, ribuan alutsista itu terdiri dari kendaraan taktis, kendaraan artileri, helikopter, pesawat tempur hingga pesawat angkut.

Alutsista tersebut akan dipakai untuk parade hingga ragam penampilan simulasi tempur yang akan ditampilkan pada hari H.

Freddy melanjutkan, pihaknya juga akan mengerahkan 133.480 orang yang terdiri dari prajurit dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam hari perayaan nanti.

Mereka akan ditugaskan untuk berbagai hal dari mulai peserta upacara, peserta simulasi tempur, pasukan penerjun, pilot tempur maupun pesawat angkut, defile, awak alutsista yang akan berparade hingga pasukan pengamanan.

Hingga saat ini, seluruh prajuritnya berikut ribuan alutsista TNI masih berada di silang Monas untuk menggelar latihan.

Freddy berharap seluruh latihan dan gladi yang sudah berlangsung sejak bulan lalu dapat membuahkan hasil penampilan terbaik pada hari H nanti. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yogi Faisal

