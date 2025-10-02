Kebun Riset Kujang Kampioen Hasilkan Komoditas Pangan Berkualitas

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Jajaran direksi dan komisaris Pupuk Kujang meninjau Kebun Riset Kujang Agriculture Modern Pioneer National atau Kampioen di Cikampek, Kabupaten Karawang, Rabu (1/10/2025).

Saat kunjujungan tersebut, jajaran direksi dan komisaris melihat deretan pohon paprika merambat rapi dalam ruangan indoor Growing. Di ruangan tersebut, cahaya, dan nutrisi tanaman diatur sedemikian rupa untuk menumbuhkan paprika yang sehat dan berkualitas. Di setiap pohon, menggelayut buah paprika aneka warna tumbuh montok dan berwarna cerah mengkilat.

Tak jauh dari fasilitas penelitian presisi tinggi itu, jajaran direksi dan komisaris melihat deretan greenhouse. Isinya penuh dengan pohon melon. Di setiap pohon yang merambat, tumbuh banyak golden melon yang berwarna kuning cerah. Ketika dikupas, daging buahnya berwarna kekuningan, bertekstur renyah, sedikit berair dengan rasa manis dan menyegarkan.

Selain fasilitas greenhouse dan screenhouse, di Kujang KAMPIOEN juga terdapat sentra hortikultura, yang saat ini jadi tempat budidaya cabai, dan bawang merah. Ada juga sentra pangan, fasilitas seluas 5 hektare itu menjadi tempat uji coba mekanisasi pertanian, dan analisis ekonomi untuk komoditas pangan, seperti beras.

“Semua tanaman dibudidayakan dengan teknik moderen, alhasil, kualitasnya baik dan hasil panennya juga melimpah,” kata Direktur Utama Pupuk Kujang, Budi Santoso Syarif dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (2/10/2025).

Budi menuturkan, Selain menjadi pusat riset dan studi eksperimental, Kujang KAMPIOEN juga menjadi sarana mengembangkan formula dan dosis pupuk. Menggunakan pendekatan ilmiah dan statistik, termasuk berbagai penelitian pertanian lainnya.

Diresmikan pada 7 Februari 2025, Kujang Kampioen juga menjadi tempat uji coba formula pupuk dan nutrisi tanaman.

“Salah satu uji coba yang sedang dilakukan di kebun riset itu adalah NPK berbasis nitrat dengan merek Nitroku untuk tanaman hortikultura,” ujar Budi.