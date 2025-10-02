JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dedi Mulyadi Akan Kirim 4.500 Lulusan SMK untuk Jadi Karyawan BYD Subang ke Barak Militer

Dedi Mulyadi Akan Kirim 4.500 Lulusan SMK untuk Jadi Karyawan BYD Subang ke Barak Militer

Kamis, 02 Oktober 2025 – 21:30 WIB
Dedi Mulyadi Akan Kirim 4.500 Lulusan SMK untuk Jadi Karyawan BYD Subang ke Barak Militer - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menyerahkan sertifikat 4.500 lulusan Siswa Menengah Kejuruan Jabar yang sudah mengikuti pelatihan kerja untuk ditempatkan di perusahaan otomotif BYD Subang di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Kamis (2/10/2025). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi punya rencana dalam menyiapkan tenaga kerja muda untuk menyokong kemajuan industri.

Tak hanya soal keahlian teknis, ia ingin lulusan SMK punya tekad dan kuat secara mental lewat pendidikan karakter di barak militer.

Hal itu ia sampaikan saat menyerahkan sertifikat 4.500 lulusan Siswa Menengah Kejuruan Jabar yang sudah mengikuti pelatihan kerja untuk ditempatkan di perusahaan otomotif BYD Subang di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Kamis (2/10/2025).

Baca Juga:

“Ini tenaga kerja yang sudah lulus, sudah ikut pelatihan, punya sertifikat, tinggal pembentukan mental bisa dilakukan dengan barak militer,” ujar Dedi.

Menurutnya, pola barak militer akan memberi pendidikan karakter sesuai dengan filosofi Panca Waluya yakin cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), pinter (pintar), dan singer (kreatif), sebelum para calon pekerja masuk ke dunia industri.

Di sisi lain, perusahaan juga bisa menekan biaya pelatihan ulang karena pembinaan dasar sudah difasilitasi oleh pemerintah provinsi.

Baca Juga:

“Nanti barak militer diarahkan kepada calon-calon tenaga kerja di industri, sehingga industri memiliki cost yang rendah untuk melakukan pelatihan. Karena pelatihannya sudah menjadi tanggungan pemerintah provinsi Jawa Barat,” tuturnya.

Penyerahan 4.500 lulusan ini disebut Dedi sebagai tahap awal. Ia menyebut gelombang berikutnya bisa mencapai 5.000 hingga 6.000 siswa SMK.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi rencananya akan mengirimkan ribuan lulusan SMK calon karyawan BYD Subang ke barak militer.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat dedi mulyadi pendidikan karakter barak militer pabrik byd pekerja byd byd subang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU